Про найгучніші події, які відбулися з 1 по 7 квітня у світі шоубізнесу детальніше розповість Show 24.

Цікаво Бережи Юлю, – Козловський зворушив СМС до відомої співачки під час ворожого обстрілу

Полякова прокоментувала роман з Міцкевичем

Співачка під час прямого ефіру зазначила, що через співпрацю з кухарем, той бував у неї в гостях. Спільні фото були зняті у неї вдома.

Водночас Полякова звільнила Влада через прийом алкоголю та наркотичних препаратів. За словами Олі, Міцкевич вирішив все розповісти аудиторії через бажання хайпу та особисті образи на співачку. Карати вона його не планує, оскільки з нього "не має що взяти".

Наприкінці етеру за кадром з'явився чоловім Полякової – Вадим Буряковський, тож Ольга запитала в чоловіка: "Міцкевичу ноги будемо відривати?".

Як завжди,

– жартома відповів бізнесмен.

На тлі скандалу Влад Міцкевич вирішив випустити пісню "Королева", яку присвятив Поляковій. Для обкладинки відео кулінар використав фото Олі з її треку "Королева ночі".

Влад Міцкевич – "Королева": слухайте пісню онлайн

Повна програма заходів на Євробаченні-2024

Цьогорія Євробачення пройде у травні в Мальме. Шведське місто вже повним ходом готується до події. Зокрема, вже відомо які саме заходи чекають на єврофанів.

Відбудеться ціла низка захопливих виступів. Танцювальні постановки 90-х, вечір з ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A – це лише деякі з запланованих заходів. Крім того, на сцену вийде Кончіта Вурст з живим концертом.

Євробачення у Мальме: дивіться відеовізитівку онлайн

Також стало відомо, що українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які виступлять у першому півфіналі, за прогнозами букмекерів, посідають 4 місце з шансом на перемогу 9%.

Водночас лідером рейтингу неочікувано стала Швейцарія. Шанси Nemo складають 24%. Другу ланку займає представник Хорватії Baby Lasagna з шансом 15%. Трійку лідерів закриває представниця Італії Angelina Mango з піснею La noia, з шансом перемогти у 13%. Четверте місце посідає Україна. П’яту ланку займає представник Нідерландів Joost Klein, шанси якого 8%.

Козловський розсекретив ім'я дружини і став батьком

6 березня Віталій Козловський оголосив про одруження. Водночас увесь цей час він приховував кохану від сторонніх очей. Нарешті співак розкрив її особистість. З'ясувалося, що обраницею виконавця стала його піарниця Юлія Бакуменко. Цікаво, що раніше в ЗМІ вже ходили такі чутки.

До того ж артист приголомшив ще одною радісною звісткою. 25 лютого 2024-го Віталій став батьком сина на ім'я Оскар. Також Козловський розповів, як дізнався про вагітність дружини.

Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень". Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернуся у намет, і єдине що відповів Юлі: "Ого". І з цим "ого" не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється,

– поділився співак.



Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко / Скриншот з відео



Козловський став батьком сина Оскара / Фото з інстаграму співака

Водночас одна з найміцніших пар українського шоубізу – MamaRika та Сергій Середа зізналися, що перебувають на межі розлучення.

Криза в стосунках MamaRika і Середи

Виконавиця поділилася, що кожен етап свого життя викарбовує у своїх піснях. На жаль, її новий трек "Хтось йде" – не про пережитий досвід, а те, що відбувається просто зараз. У кліпі показані реальні сварки пари.

Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію,

– зауважила MamaRika.

Артистка додала, що вона та Сергій не опускають рук. Вони роблять усе для того, щоб зберегти сім'ю.

MamaRika – "Хтось йде": дивіться відео онлайн

Крім того, Санта Дімопулос заявила про розлучення з чоловіком після 11 років шлюбу. За словами екссолістки "ВІА Гри", їхня історія завершилася "без драми, потрясінь і образ". Пара залишилися справжніми друзями та рідними людьми.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовне кохання, сім'ю, підтримку, неоціненні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху,

– зізналась Санта Дімопулос.



Санта Дімопулос з ексчоловіком / Фото з інстаграму співачки

Соня Морозюк відновила продаж картин

Художниця, екснаречена корупціонера Романа Гринкевича, вирішила знову зайнятися продажем свої картин.

У Морозюк є окрема сторінка, де вона публікує свої творчі доробки. Дівчина, ймовірно, думаючи, що вона вже виправдана в очах людей, оновила світлини полотен, які актуальні до продажу.

Соня Морозюк опублікувала 31 пост з фотографіями своїх картин. Дівчина оцінила вартість "мазні" від 600 доларів до 5.4 тисяч доларів за одну картину.