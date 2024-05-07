29-летние исполнители на сцене в образе колдуньи и даже станцевали в прямом эфире с "чертом".

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Каким было выступление Ирландии на Евровидении-2024

Bambie Thug вышли на сцену в очень экстравагантном образе, устроив перформанс, напоминающий сон. В кругу из свечей исполнители воссоздали атмосферу спиритического сеанса с призыванием, а впоследствии станцевали с "чертом".

Еще больше зрителей ошеломило, как посреди номера "черт" срывает с исполнителей одежду, после чего они остаются на сцене только в нижнем белье. В конце выступления Bambie Thug укротили "черта" магией.

Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн

Интересно, что исполнители считают себя небинарной личностью, а мотив песни – нахождение настоящего себя и чувств. До первого полуфинала Ирландии пророчили пятое место, однако после выступления шансы на победу упали. Теперь исполнители занимают шестое место с вероятностью победы – 5%.