29-річні виконавці з'явилися на сцені в образі чаклунки й навіть станцювали у прямому ефірі з "чортом".

До теми alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео

Яким був виступ Ірландії на Євробаченні-2024

Bambie Thug вийшли на сцену в дуже екстравагантному образі, влаштувавши перформанс, що нагадує сон. У колі зі свічок співаки відтворили атмосферу спіритичного сеансу з закликанням, а згодом станцювали з "чортом".

Ще більше глядачів приголомшило, як посеред номеру "чорт" зриває з виконавців одяг, після чого вони залишаються на сцені лише у спідній білизні. Наприкінці виступу Bambie Thug приборкали "чорта" магією.

Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн

Цікаво, що виконавці вважають себе небінарною особою, а мотив пісні – віднайдення справжнього себе й почуттів. До першого півфіналу Ірландії пророкували п'яте місце, однак після виступу шанси на перемогу впали. Тепер виконавці посідають 6 сходинку з ймовірністю перемоги – 5%.