Она уже отправила результат своего турне защитникам. Теперь певица детальнее рассказала о том, как все проходило.

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Ирина Федишин выступила в 25 городах Америки и Канады, где собрала более 300 тысяч долларов, что равно 12 миллионам гривен. Муж и продюсер знаменитости, Виталий Човник, взял на себя основную часть организационных вопросов. Значительную поддержку оказали волонтеры и двое сыновей знаменитости, которые сопровождали ее на протяжении половины тура.

Я и Виталий спали практически по четыре часа, чтобы все успеть. Хотелось как можно больше объездить и не очень долго оставаться, потому что в США дорогое проживание и мы пытались оптимизировать расходы. Нам очень дорого обходились самолеты, потому что мы платили кучу денег за багаж – лоты и техническое оборудование для концертов. Это удалось только с Божьей помощью,

– отметила исполнительница.

Она опубликовала видео с автомобилями, которые вскоре получат 80-я ОДШБр, 121 бригада ТрО, 24-я ОМБр, 3-я отдельная штурмовая бригада, полк НГУ "Азов" и другие военные.

Машин 60, но запросов гораздо больше. Стараемся никого не обойти своим вниманием и, по возможности, помочь,

– подчеркнула певица.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Ирина Федишин проводит многочисленные благотворительные концерт, как за рубежом, так и в Украине. Как следствие, певица приобрела значительное количество оборудования для войска, в частности 242 автомобиля, более 200 беспилотников и более 100 раций. Кроме того, она закупила каски, бронежилеты и униформу, однако не останавливается на этом.