Мечтает о дочери и собирает миллионы гривен на нужды ВСУ: где сейчас Ирина Федишин

Украинская певица давно захватила публику своей любовью к Украине, что ярко видно в ее творчестве. Более того, свое признание Федишин нашла и за рубежом.

Ирина родилась в 1987 году во Львове. С самого детства звезда проявляла любовь к творчеству. А первым ее музыкальным инструментом стал синтезатор. Девушка быстро научилась на нем играть и начала писать песни. Подробнее о жизни Федишин и где она сейчас – далее в материале Show 24.

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Юность и певческая карьера

Федишин училась в музыкальной школе, а вот высшее образование получила по специальности экономиста. Однако в 18 лет Ирина попыталась громко заявить о себе и приняла участие в Национальном отборе на Евровидение.

Ирина Федишин на выпускном / Фото из личного архива певицы

За год певица выпустила первую песню и клип – "Твой ангел", а впоследствии вышла одна из самых популярных треков Федишин – "Україна колядує".

Ирина Федишин – Україна колядує: смотрите видео онлайн

В 2018 году Ирина приняла участие в певческом шоу "Голос страны". Во время отбора к ней развернулись четыре тренерских кресла, однако певица выбрала команду Джамалы.

Ирина Федишин – Малесенькі лодоньки: смотрите видео онлайн

А в мае 2022 года исполнительница входила в состав жюри от Украины на конкурсе Евровидение. Она оскандалилась низкими баллами для Польши и Литвы. В том же году попала в скандал из-за заявления, что ЛГБТ-сообщество считает "большим грехом".

Личная жизнь

Певица вышла замуж в 19 лет за Виталия Човника. Сегодня мужчина выполняет и роль продюсера Ирины.

Ирина и Виталий / Скриншот с ютуба

"Мы начинали с нуля – поженились, жили с моими родителями, у нас была двухкомнатная квартира. Уже потом, со временем, мы доработались до собственной квартиры. В начале мой отец возил нас на концерты, поэтому проходили через разное... И наши первые сольные концерты, когда те билеты не очень продавались – муж ходил во все профсоюзы с просьбой взять билеты на концерт, прийти к нам. Он в меня очень поверил – говорит, что самый большой мой поклонник", – рассказывала ранее Федишин.

В 2021 году супруги праздновали 15 лет семейной жизни. По этому случаю они устроили концерт "Большая свадьба".

Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграма Ирины Федишин

У пары родилось двое сыновей – Юрий и Олег. Недавно исполнительница выпустила клип "Секрет", где предстала с округлым животиком. Тогда все предположили, что звезда снова в положении.

Ирина Федишин – Секрет: смотрите видео онлайн

Впоследствии певица рассказала, ее беременность была ненастоящей. Она хотела достичь желаемого эффекта для релиза нового клипа, что у нее и получилось.

Однако Федишин призналась, что мечтают с мужем о появлении в их семье дочери, но пока женщина не беременна.

Где сейчас и чем занимается Ирина Федишин

Артистка всегда занимала проукраинскую позицию. С 2014 года Ирина выступает для военных на передовой. Ее концерты для бойцов возобновились во время полномасштабного вторжения. Она часто публикует сообщения в поддержку Украины, демонстрирует последствия российско-украинской войны и активно участвует в помощи ВСУ.

Недавно певица завершила благотворительный тур по США и Канаде, собрав 300 тысяч долларов. За эти деньги она приобрела 60 автомобилей для ВСУ и уже отправила их защитникам.

Известно, что певица также приобрела значительное количество оборудования для войска, в частности 242 автомобиля, более 200 беспилотников и более 100 раций. Кроме того, она закупила каски, бронежилеты и униформу, однако не собирается останавливаться на этом.

Отметим, что на фронте погиб двоюродный брат Федишин. Мужчина выполнял боевые задачи под Соледаром, Донецкой области.

Как известно, семья до сих пор не получила тело Романа. Поэтому похоронить Героя пока не удалось. Думаем, что именно эта трагическая новость еще больше смотивировала певицу помогать армии, чтобы возмездие нашло врага.