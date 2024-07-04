Певица долгое время молчала по поводу сплетен. Однако, теперь решила откровенно рассказать о своих намерениях.

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По словам Ирины, ее беременность была ненастоящей. Федишин хотела достичь желаемого эффекта для релиза нового клипа, что у нее и получилось. Исполнительница была уверена, что все поклонники поняли, что округлый живот был показан лишь для видеоролика, впрочем, некоторые поклонники подумали совсем о другом.

Даже моя мама, которая все-все обо мне знает, посмотрела видеокомпозицию, и говорит: "Я не поняла, что это такое?". Мы родителям не рассказывали, о чем будет клип, только с режиссером это обсуждали,

– заявила Ирина.

Однако, артистка отметила, что с мужем уже думает о появлении третьего ребенка в семье. Федишин в очередной раз заверила, что пока не является беременной.

Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип – это своего рода ссылка на то, чтобы наша мечта осуществилась,

– призналась певица.

Напомним, что Ирина Федишин уже 17 лет состоит в браке со своим продюсером Виталием Човником. С любимым артистка воспитывает двух сыновей – Юрия и Олега.