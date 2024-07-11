Ірина народилась у 1987 році у Львові. Із самого дитинства зірка проявляла любов до творчості. А першим її музичним інструментом став синтезатор. Дівчина швидко навчилась на ньому грати та почала писати пісні. Детальніше про життя Федишин і де вона зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Юність і співоча кар'єра

Федишин вчилась у музичній школі, а от вищу освіту здобула за фахом економіста. Проте у 18 років Ірина спробувала голосно заявити про себе та взяла участь у Національному відборі на Євробачення.

Ірина Федишин на випускному / Фото з особистого архіву співачки

За рік співачка випустила першу пісню та кліп – "Твій ангел", а згодом вийшла одна із найпопулярніших треків Федишин – "Україна колядує".

Ірина Федишин – Україна колядує: дивіться відео онлайн

У 2018 році Ірина взяла участь у співочому шоу "Голос країни". Під час відбору до неї розвернулись чотири тренерські крісла, однак співачка обрала команду Джамали.

Ірина Федишин – Малесенькі долоньки: дивіться відео онлайн

А у травні 2022 року виконавиця входила до складу журі від України на конкурсі Євробачення. Вона оскандалилась низькими балами для Польщі та Литви. Того ж року потрапила у скандал через заяву, що ЛГБТ-спільноту вважає "великим гріхом".

Особисте життя

Співачка вийшла заміж у 19 років за Віталія Човника. Сьогодні чоловік виконує й роль продюсера Ірини.

Ірина та Віталій / Скриншот із ютубу

"Ми починали з нуля – одружилися, жили з моїми батьками, у нас була двокімнатна квартира. Вже потім, з часом, ми доробилися до власної квартири. На початку мій батько возив нас на концерти, тому проходили через різне... І наші перші сольні концерти, коли ті квитки не дуже продавалися – чоловік ходив в усі профспілки з проханням взяти квитки на концерт, прийти до нас. Він у мене дуже повірив – каже, що найбільший мій прихильник", – розповідала раніше Федишин.

У 2021 році подружжя святкувало 15 років сімейного життя. З цієї нагоди вони влаштували концерт "Велике весілля".

Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У пари народилось двоє синів – Юрій та Олег. Нещодавно виконавиця випустила кліп "Секрет", де постала з округлим животиком. Тоді усі припустили, що зірка знову при надії.

Ірина Федишин – Секрет: дивіться відео онлайн

Згодом співачка розповіла, її вагітність була несправжньою. Вона хотіла досягти бажаного ефекту для релізу нового кліпу, що в неї й вийшло.

Однак Федишин зізналась, що мріють із чоловіком про появу у їхній сім'ї донечки, але наразі жінка не вагітна.

Де зараз і чим займається Ірина Федишин

Артистка завжди займала проукраїнську позицію. З 2014 року Ірина виступає для військових на передовій. Її концерти для бійців відновилися під час повномасштабного вторгнення. Вона часто публікує дописи на підтримку України, демонструє наслідки російсько-української війни та бере активну участь у допомозі ЗСУ.

Нещодавно співачка завершила благодійний тур по США та Канаді, зібравши 300 тисяч доларів. За ці гроші вона придбала 60 автомобілів для ЗСУ та вже відправила їх захисникам.

Відомо, що співачка також придбала значну кількість обладнання для війська, зокрема 242 автомобілі, понад 200 безпілотників та більше ніж 100 рацій. Крім того, вона закупила каски, бронежилети та уніформу, проте не збирається зупинятись на цьому.

Зазначимо, що на фронті загинув двоюрідний брат Федишин. Чоловік виконував бойові завдання під Соледаром, Донецької області.

Як відомо, родина досі не отримала тіло Романа. Тому поховати Героя наразі не вдалося. Гадаємо, що саме ця трагічна новина ще більше змотивувала співачку допомагати армії, щоб відплата знайшла ворога.