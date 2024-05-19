Он очень известен, – Ирина Билык неожиданно заговорила о новой симпатии

Украинская певица Ирина Билык призналась, что ее сердце занято. Впрочем, артистка решила не раскрывать все подробности.

В то же время исполнительницу подозревали в воссоединении с экс-супругом – шоуменом Дмитрием Коляденко. Впрочем, тот все отрицал, отметив, что между ним и Ириной только дружба.

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Что известно о новой симпатии Билык

Артистка заявила, что испытывает симпатию к известному мужчине. Однако, его имени она решила не раскрывать.

Сердце никогда у меня не бывает свободным. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен,

– призналась Билык.

Более того, оказывается, Ирина даже не общается с этим мужчиной. Впрочем, певица надеется, что он когда-то догадается о ее чувствах и позвонит ей.

Мы не общаемся – это самое главное. Он мне просто нравится. Но я как женщина жду, что он почувствует, что он мне нравится, и когда-то позвонит,

– отметила артистка.

Ирина Билык о новой симпатии: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Билык