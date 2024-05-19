Он очень известен, – Ирина Билык неожиданно заговорила о новой симпатии
Источник:М1
Украинская певица Ирина Билык призналась, что ее сердце занято. Впрочем, артистка решила не раскрывать все подробности.
В то же время исполнительницу подозревали в воссоединении с экс-супругом – шоуменом Дмитрием Коляденко. Впрочем, тот все отрицал, отметив, что между ним и Ириной только дружба.
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Что известно о новой симпатии Билык
Артистка заявила, что испытывает симпатию к известному мужчине. Однако, его имени она решила не раскрывать.
Сердце никогда у меня не бывает свободным. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен,
– призналась Билык.
Более того, оказывается, Ирина даже не общается с этим мужчиной. Впрочем, певица надеется, что он когда-то догадается о ее чувствах и позвонит ей.
Мы не общаемся – это самое главное. Он мне просто нравится. Но я как женщина жду, что он почувствует, что он мне нравится, и когда-то позвонит,
– отметила артистка.
Ирина Билык о новой симпатии: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Билык
- С 1990 по 1998 год она находилась в фактическом браке со своим продюсером Юрием Никитиным.
- Сразу после разрыва с экс-супругом, артистка начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. У пары родился сын Глеб.
- Впрочем, уже в 2002 году влюбленные разошлись, а Ирина начала строить отношения с хореографом Дмитрием Коляденко.
- Однако, в 2007 году певица влюбилась в танцора Дмитрия Дикусара. Пара заключила брак в Рио-де-Жанейро. Впрочем, он продлился недолго – до 2010 года.
- Впоследствии артистка вышла замуж за режиссера Аслана Ахмадова. В 2015 году суррогатная мать родила супругам сына – Табриза.
- А уже в 2021 году пара заявила, что разводится.