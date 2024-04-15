Несмотря на то, что звездная пара разошлась еще 18 лет назад, поклонники продолжают верить в их воссоединение. В частности, сами знаменитости подогревали такие слухи, публикуя совместные романтические фото и видео.
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В каких отношениях находятся Коляденко и Билык
Шоумен заявил, что никакого воссоединения не произошло. Мужчина уверен, что в прежние отношения возвращаться нельзя. К тому же, вместо надежд о восстановлении того, что уже разрушено, лучше отпустить все и идти дальше.
С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она разбита была. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь,
– убежден Дмитрий.
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото из инстаграмма певицы
В то же время Коляденко отметил, что между ним с Билык только дружба и ничего другого.
Мы друзья и все. У нас секса нет уже давно,
– добавил танцовщик.
Дмитрий Коляденко о любви: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Коляденко и Билык
- Звездная пара была вместе с 2003 по 2006 год. Несмотря на то, что их отношения казались идеальными, ревность шоумена не позволила жить спокойно певице. В то же время Коляденко каждый год делал предложение Билык, пока те были в отношениях. Артиска кольца принимала, однако замуж не выходила.
- Впоследствии звездная пара все же разошлась. Развод танцовщик переживал очень тяжело. Так, он продал СМИ интимные фотографии бывшей возлюбленной, выбросил с 13-го этажа диван и даже порезал ее картины.
- Однако, теперь артисты поддерживают теплые дружеские отношения и приглашают друг друга на праздники.