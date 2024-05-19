Водночас виконавицю підозрювали у возз'єднанні з ексчоловіком – шоуменом Дмитром Коляденком. Втім, той все заперечив, зазначивши, що між ним та Іриною тільки дружба.
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Що відомо про нову симпатію Білик
Артистка заявила, що відчуває симпатію до відомого чоловіка. Однак, його імені вона вирішила не розкривати.
Серце ніколи в мене не буває вільним. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий,
– зізналася Білик.
Ба більше, виявляється, Ірина навіть не спілкується з цим чоловіком. Втім, співачка сподівається, що він колись здогадається про її почуття та зателефонує їй.
Ми не спілкуємося – оце найголовніше. Він мені просто подобається. Але я як жінка чекаю, що він відчує, що він мені подобається, і колись зателефонує,
– зазначила артистка.
Ірина Білик про нову симпатію: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Білик
- З 1990 по 1998 рік вона перебувала у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Нікітіним.
- Одразу після розриву з ексчоловіком, артистка почала стосунки з моделлю Андрієм Оверчуком. У пари народився син Гліб.
- Втім, вже у 2002 році закохані розійшлися, а Ірина почала будувати стосунки з хореографом Дмитром Коляденком.
- Однак, у 2007 році співачка закохалася у танцюриста Дмитра Дікусара. Пара взяла шлюб у Ріо-де-Жанейро. Втім, він протривав недовго – до 2010 року.
- Згодом артистка одружилася з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році сурогатна матір народила подружжю сина – Табріза.
- А вже у 2021 році пара заявила, що розлучається.