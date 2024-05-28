Ирена Карпа неожиданно призналась о романе с лидером известной украинской группы

28 мая 2024, 16:01
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Источник:

Маричка Довбенко

Украинская писательница Ирена Карпа поделилась, что встречалась с солистом известной украинской группы "Бумбокс". Она рассказала некоторые подробности об их отношениях.

Кроме того, знаменитость призналась, были ли у нее романтические отношения с Сергеем Жаданом. По ее словам, они просто очень хорошие друзья.

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Что Ирена Карпа сказала о романе с Андреем Хлывнюком

Оказалось, что эти отношения были довольно короткими. Ирена и Андрей встречались еще будучи студентами.

С Хлывнюком был очень короткий студенческий роман,
– отметила писательница.

Интервью с Иреной Карпой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Ирены Карпы

  • В мае 2008 года она вышла замуж за киевского журналиста и писателя Антона Фридлянда. Однако уже летом 2009 года они развелись.
  • В том же году Карпа вышла замуж за американского финансиста Нормана Пола Генсена. Свадьба состоялась в Сан-Франциско. В августе 2010 года у них родилась дочь Корена-Джиа в Берлине. А в июле 2011 года в Барселоне писательница родила второго ребенка – дочь Каю.
  • В 2014 году знаменитость объявила, что разошлась с Генсеном. Однако в 2015 году она уточнила, что официально они не разводились и поддерживают "цивилизованные американо-европейские отношения".
  • В октябре 2018 года появилась информация, что Карпа вышла замуж в третий раз – за гражданина Франции Людовика-Кирилла Требюше.

Автор: Софія Хомишин