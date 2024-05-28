Ирена Карпа неожиданно призналась о романе с лидером известной украинской группы

Украинская писательница Ирена Карпа поделилась, что встречалась с солистом известной украинской группы "Бумбокс". Она рассказала некоторые подробности об их отношениях.

Кроме того, знаменитость призналась, были ли у нее романтические отношения с Сергеем Жаданом. По ее словам, они просто очень хорошие друзья.

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Что Ирена Карпа сказала о романе с Андреем Хлывнюком

Оказалось, что эти отношения были довольно короткими. Ирена и Андрей встречались еще будучи студентами.

С Хлывнюком был очень короткий студенческий роман,

– отметила писательница.

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