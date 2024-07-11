Россия с*ать хотела на обещания, – Ирена Карпа ответила блогерам, которые подыграли пропаганде

Несколько украинских блогеров распространили язык вражды на фоне ракетного удара по детской больнице Охматдет 8 июля. Писательница Ирена Карпа высказалась относительно громких заявлений инфлюенсеров.

Она возмутилась призывами некоторых блогеров к мирным переговорам с Россией. Ирэна решила еще раз напомнить, почему важно в дальнейшем поддерживать украинскую армию.

Не пропустите Им глубоко наср*ть, – Либеровы о блогерах-лицемерах, которые подыграли вражеской пропаганде

По словам Карпы, отдать стране-агрессору территории Украины означает закрыть глаза на людей, которые находятся под оккупацией, пытки граждан за их взгляды, изнасилования, похищения и депортацию детей.

Отдать кусок украинской территории – это подарить России новый плацдарм для подготовки наступательных действий. Россия с*ать хотела на любые свои обещания. Не надо даже историю знать, чтобы это понять – мы это застали на своих недолгих жизнях,

– подчеркнула Ирена.

Писательница заверила, что нельзя идти на уступки России, поскольку тогда другие страны, которые имеют ядерное оружие, а именно Северная Корея, Иран, Китай, увидят безнаказанную возможность нагло забрать чужие территории. Карпа заметила, что мир с Россией обесценит жизни павших военных, медиков и гражданских с 2014 года.

Поэтому, не разгоняем измену и продолжаем: поддерживать войско, требовать оружие, учиться такмеду, волонтерить и сохранять холодную голову,

– поделилась писательница.

Напомним, на днях украинские блогеры-миллионники распространили российские нарративы. Среди таких инфлюенсеров: Юля Верба, Влада Роговенко, Мила Бараева, Юлия Золотарева, Екатерина Мартынко, Катя Венгерская и другие.