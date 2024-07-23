Во вторую годовщину свадьбы: Иракли Макацария очаровал счастливыми фото с женой
Источник:Иракли Макацария
23 июля Иракли Макацария празднует вторую годовщину свадьбы со своей женой Лизой Чичуа, которая на 17 лет младше его. По этому случаю мужчина показал кадры, которых раньше не было в сети.
В частности, можно увидеть трогательные фотографии пары со свадьбы. Кроме того, бизнесмен распространил кадры с венчания.
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Так, на одном из снимков счастливая пара позирует в праздничных нарядах среди гостей. Также есть фото с церемонии венчания, где молодожены направляются к алтарю и кадр, где они улыбающиеся идут по улице.
Что известно о личной жизни Иракли Макацарии
В апреле 2022 года мужчина устроил романтическое предложения руки и сердца на горной вершине в Тбилиси. Он собрал друзей и родственников и украсил место праздничными декорациями. Свадьба Иракли и Лизы состоялась 23 июля 2022 года в столице Грузии. На торжестве присутствовали близкие друзья и родственники супругов, а в июне следующего года Макацария впервые стал отцом сына Георгия.