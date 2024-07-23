Зокрема, можна побачити зворушливі світлини пари з весілля. Крім того, бізнесмен поширив кадри з вінчання.

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Так, на одному зі знімків щаслива пара позує у святковому вбранні серед гостей. Також є фото з церемонії вінчання, де молодята прямують до вівтаря і кадр, де вони усміхнені йдуть вулицею.

Іраклі Макацарія показав фото з весілля / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Іраклі Макацарії

У квітні 2022 року чоловік влаштував романтичне освідчення на гірській вершині у Тбілісі. Він зібрав друзів і родичів та прикрасив місце святковими декораціями. Весілля Іраклі та Лізи відбулося 23 липня 2022 року в столиці Грузії. На урочистості були присутні близькі друзі та родичі подружжя, а у червні наступного року Макацарія вперше став батьком сина Георгія.