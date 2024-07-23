В частности, можно увидеть трогательные фотографии пары со свадьбы. Кроме того, бизнесмен распространил кадры с венчания.

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Так, на одном из снимков счастливая пара позирует в праздничных нарядах среди гостей. Также есть фото с церемонии венчания, где молодожены направляются к алтарю и кадр, где они улыбающиеся идут по улице.



Иракли Макацария показал фото со свадьбы / Скриншоты из инстаграм-сторис Иракли Макацария показал фото со свадьбы / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни Иракли Макацарии

В апреле 2022 года мужчина устроил романтическое предложения руки и сердца на горной вершине в Тбилиси. Он собрал друзей и родственников и украсил место праздничными декорациями. Свадьба Иракли и Лизы состоялась 23 июля 2022 года в столице Грузии. На торжестве присутствовали близкие друзья и родственники супругов, а в июне следующего года Макацария впервые стал отцом сына Георгия.