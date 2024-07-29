Выстраивали и включали нам наши песни, – интервью с Сергеем Жаданом о мобилизации и новой книге

Культовый украинский писатель, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан в начале июня 2024 года сообщил, что присоединился к 13 бригаде Нацгвардии "Хартия". Писатель уже завершил боевую подготовку и эксклюзивно для Show 24 рассказал о мобилизации и творческих планах.

В рамках "Интервью24" за кулисами фестиваля Atlas United Сергей Жадан рассказал о новой книге, которая выйдет в сентябре этого года. Как прошел боевая подготовка писателя в "Хартии" и что теперь будет с группой "Жадан и Собаки" – читайте далее в материале.

Интересно Как изменился Сергей Жадан за 30 лет литературной и музыкальной карьеры

В 50 лет это странно, – о боевой подготовке и мобилизации

Вы уже получили шеврон "Хартии", как прошли ваши учения? Что можете рассказать о вашей военной жизни?

Занятия были интересными. Было насыщенно, интенсивно, в чем-то – тяжело, в чем-то – приятно, потому что были единомышленники в "Хартии". Школа инструкторов сильная, требовательная, но справедливая и там вся подготовка базируется на уважении к бойцу. Это, конечно, мотивирует. Хочешь быть лучшим, хочешь не отставать от других, поэтому это хорошая школа была.

Собственно, в 50 лет как-то уже немного странно проходить школу, но мне было интересно. На самом деле очень благодарен инструкторам, которые действительно многому научили.

что вместе с лидером коллектива к рядам Сил обороны присоединились еще двое участников группы "Жадан и Собаки" – вокалист и гитарист коллектива Евгений Турчинов и тромбонист Александр Меренчук.

Какие-то истории, возможно, запомнились?

Историй очень много связанных. Помню, как нас шиковали и ставили нам наши песни, потому что многие их слушают.

На самом деле это тоже странная такая немножко вещь, потому что мы приехали нашей группой, и мы, музыканты, проходим обучение вместе со всеми. Для нас не делают каких-то привилегий, не делают каких-то попусков.

Кого-то это удивляет, кому-то это было интересно, но на самом деле мы все очень быстро стали одним коллективом, большой семьей, потому что все объединены, собственно, одной целью. И поэтому не так важно, кто откуда пришел. Кто пришел из мира культуры; кто пришел из мира IT; кто пришел из бизнеса; кто пришел из образования – все стали бойцами.



Эксклюзивно для 24 Канала Сергей Жадан рассказал о творческих планах / Валентина Полищук, 24 Канал

Вы присоединились к Силам обороны на третий год полномасштабного вторжения, когда уже добровольцев в целом стало меньше. Что бы вы посоветовали людям, которые еще колеблются или боятся мобилизоваться?

Я посоветовал бы обратить внимание на такую вещь: часто люди, которые боятся, боятся не потому, что не хотят, или не потому, что считают нецелесообразным защищать свою страну, а потому, что боятся новых обстоятельств, выйти из зоны комфорта.

И поэтому здесь желательно не относиться к войску как к чему-то абстрактному, эфемерному, а просто попробовать разобраться, какие есть части, подразделения. Посоветоваться с людьми, которые уже в Силах обороны, потому что, когда ты знаешь, куда идешь, когда знаешь командиров, структуру того подразделения, куда ты можешь попасть – все не так страшно.

Собственно, "Хартию" мы знаем с ее рождения. Мы поддерживали ее как волонтеры, знаем командиров, офицеров, знаем лично очень многих бойцов – для нас это не было что-то незнакомое. Было вполне естественно влиться именно в этот круг, именно в эту общину.

Сергей Жадан с побратимами провели пресс-конференцию / Валентина Полищук, 24 Канал

Не планировал ее писать, – о чем новая книга

Раньше вы говорили, что во время войны не хочется писать о войне, хочется писать о чем-то хорошем, о любви. Сейчас вы сами военный, или думаете написать что-то о войне или о службе?

Посмотрим. Сейчас я написал книгу рассказов, до мобилизации еще успел написать. Эти рассказы выйдут в сентябре и это они о войне. Собственно, о Харькове, о людях, которые в Харькове встретили полномасштабное вторжение – о военных, гражданских, взрослых, детях.

Так случилось, что это были темы, которые мне было важно проговорить и прописать. Получилась такая книга, я довольно быстро ее написал. Не планировал ее писать, она как-то сама написалась.

А что будет писаться дальше, то посмотрим. Я никогда не относился к войне как к литературному материалу. Мне кажется, это не совсем корректно, но если появляются какие-то вещи, которые требуют фиксации, то я их фиксирую.

Что будет с группой "Жадан и Собаки"

А по группе "Жадан и Собаки", есть какие-то творческие планы или пока на паузе?

Да, у нас есть творческие планы, у нас есть творческие сюрпризы. Дождитесь!

Не заанонсируете, когда дождаться?

Нет, не заанонсируем. Но у нас есть очень приятные, надеюсь, неожиданности. Единственное, что могу сказать, концертов в ближайшее время, очевидно, не будет. А там дальше посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Мы сами соскучились по публике, но понимаем, что сейчас лучше сделать так, чтобы завтра была возможность играть концерты.

Выступление группы "Жадан и Собаки" на Atlas United / Валентина Полищук, 24 Канал

Теперь хочу собрать стадион, – о выступлении во "Дворце спорта"

25 мая во "Дворце спорта" состоялся ваш самый масштабный литературный вечер, 8 тысяч человек. Кажется, вы первый писатель, который вообще собирает "Дворец спорта" для чтения стихов. Что это значит для вас? Какие дальнейшие планы? Возможно хотите собрать еще один "Дворец спорта"?

Теперь уже хочется собрать стадион какой-нибудь, посмотрим.

На самом деле это был определенный вызов. Мы с друзьями организаторами об этом думали несколько лет. Шли постепенно, пошагово. "Дом кино" собрали в Киеве, потом "Дом офицеров", потом "Октябрьский дворец", потом два "Октябрьских дворца". В какой-то момент подумали, что хорошо было бы сейчас попробовать собрать больше людей. Поэтому взяли "Дворец спорта".

Там не было восемь тысяч, там было меньше, но все равно много. Это пока что самая большая моя литературная аудитория. И на самом деле было очень приятно быть в этой среде, в этой атмосфере – атмосфере людей, которые на одной волне с тобой, понимают о чем ты говоришь.

Это было удивительное ощущение. На самом деле я вспоминаю это с очень большой приятностью, с большой благодарностью к каждому, кто тогда пришел на этот вечер.

Все не стягиваем, – о волонтерской деятельности

О вашей волонтерской деятельности. С 2014 года вы помогаете армии, с началом полномасштабного вторжения стали активнее помогать. Считали, например, сколько донатов удалось собрать на это время?

Это невозможно, потому что часто сборы закрывались просто молниеносно. То есть (военные – 24 Канал) просили что-то собрать, мы объявляли сбор – он быстро закрывался, мы что-то покупали, передавали средства. Иногда это делалось не так быстро, по-разному было.

Я думаю, это нереально посчитать. В общем не так, видимо, и важно, какая именно сумма. Главное, что, я надеюсь, мы много кому помогли, помогаем и еще поможем.

Несмотря на то, что и я, и мои друзья мобилизовались – мы продолжаем нашу волонтерскую деятельность. Сейчас мы закрыли сбор на раненых бойцов "Хартии". Собрали полмиллиона. Сейчас "Хартия" объявляет общий большой сбор. Мы тоже будем собирать довольно большую сумму.

Параллельно постоянно какие-то запросы появляются, потому что война – это, к большому сожалению, очень затратная вещь. Она требует огромного количества ресурсов, огромного количества средств. И государство, к большому сожалению, часто не успевает это закрывать.

А поскольку это наше государство – должны его поддерживать, должны поддерживать наше войско. То, что мы мобилизовались, не отменяет то, что мы, в идеале, остаемся волонтерами глубоко в сердце.

Что для вас самое сложное сейчас в волонтерской деятельности и в творческой в целом?

В волонтерской деятельности самое сложное то, что запросов действительно очень много. Очень много, и, к большому сожалению, мы не можем, не успеваем все закрывать.

Плюс, поскольку мы теперь все-таки мобилизованные бойцы бригады "Хартия", то прежде всего помогаем своим собратьям и посестрам. Соответственно, меньше помогаем нашим друзьям из других подразделений. И это, конечно, мучает, но такие обстоятельства... К сожалению, всего мы сейчас не стягиваем.

Как война изменила писателя

С началом большой войны многие украинцы что-то переосмыслили для себя. Есть ли что-то такое для вас? Чувствуете ли вы какие-то внутренние изменения? Если да, то какие?

К каким-то вещам начал проще относиться. К тому, что не все тебя понимают, не все к тебе прислушиваются, не все находятся с тобой на одной позиции. В условиях этой войны, в условиях приближения смерти, такие вещи воспринимаются проще.

Каждый из нас имеет право на свой голос и необязательно своим голосом заглушать голоса других. Гораздо важнее сосредоточиться на работе и гораздо важнее сосредоточиться на том, чтобы как можно больше помогать и быть как можно более эффективными.

Какие-то такие простые вещи, которые, видимо, появляются именно тогда, когда ты осознаешь всю хрупкость этой жизни нашей.

Чуть больше, чем через месяц, у вас важный юбилей – 50 лет. Планируете ли какие-то творческие итоги?

Нет, я не планирую ничего. Это на самом деле смешно – планировать празднование юбилея в условиях, когда твой город обстреливают оккупанты. Нет.

Не празднование, а именно творческие итоги.

Да какие творческие итоги, мне всего 50 лет. Будет мне 80 лет – тогда буду делать итоги.