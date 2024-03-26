О борьбе на конкурсе красоты, отце в ВСУ и коррупции: интервью с "Мисс Украина" Софией Шамией

В прошлом году корону "Мисс Украины" завоевала 18-летняя София Шамия. Она с достоинством представила свою страну на престижном конкурсе красоты "Мисс Мира 2023" и одержала победу в одной из категорий. София Шамия рассказала, с чем сталкивалась на соревновании, как поддерживали Украину и какие у нее планы на будущее.

В эксклюзивном интервью для проекта "Интервью24" София Шамия рассказала о поддержке Украины за кулисами "Мисс Мира", дружбу с участницами, честность на конкурсах красоты, поддержку родителей и планы на будущее. Эксклюзивные комментарии относительно образов "Мисс Украины" и их создания также дала председатель конкурса Вероника Щипцова.

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Искренняя эмпатия и сочувствие, – поддерживали ли Украину за кулисами "Мисс Мира"

София, поздравляю вас с победой в номинации "Красота с целью"! Сейчас существует мнение, что мир устал от войны в Украине, каждый раз сложнее рассказывать о событиях здесь. Чувствовалось ли это на конкурсе "Мисс Мира"? Какой в целом была атмосфера за кулисами?

Во время проведения "Мисс Мира" собирается большое количество делегатов из разных уголков нашей планеты. Все представители олицетворяют в себе культуру и традиции разных стран. Это очень интересный опыт, знакомства с ними, моей целью было донести важность событий, которые сейчас происходят в Украине.

Мне повезло иметь возможность познакомиться со всеми делегатами, из более 120 стран мира включая участниц, национальных директоров и организаторов конкурса "Мисс Мира". Во всех повседневных и публичных разговорах я подчеркивала то, что сейчас в Украине происходит страшная война. Большинство из представителей брали меня за руку и говорили слова поддержки, каждый раз я чувствовала искреннюю эмпатию и сочувствие.

Особенно я благодарна директору конкурса "Мисс Мира" – Джулии Морли, которая в этом году отметила Украину наградой "Beauty with a Purpose". Впервые в истории участия в конкурсе мы получили такую выдающуюся награду. Это благотворительный проект, который существует уже много лет, его главной целью является наполнение конкурсов красоты глубинным смыслом и помощью людям, которые страдают в результате трагических обстоятельств, ужасных событий, катаклизм и войн.

Благотворительный проект Софии Шамии: видео

Я очень счастлива, что мое выступление во время благотворительного ужина разлетелось по всем уголкам мира, ведь моей темой была боль, которую испытывают дети в Украине. Также я говорила о маленьких пациентах, которые находятся в детской больнице "Охматдет" и пострадали от военных действий, потеряв родителей или даже конечности. Это так растрогало меня, что я заплакала на сцене, но получила большую поддержку зала.

Выступление Софии Шамии на конкурсе Beauty with a Purpose: видео

Вы рассказывали, что за кулисами подружились с представительницей Греции, Финляндии. Каким было отношение других конкурсанток к вам? Знали ли они о войне в Украине, возможно, поддерживали?

Действительно, я очень подружилась с представительницами Греции и Финляндии. Особенно интересным было то, что представительница Греции общалась и знала украинский язык. Во-первых, это очень приятно мне лично, во-вторых, я искренне гордилась тем, что в разных странах встречается владение украинским языком. Это означает, что поддержка международного сообщества была и будет в будущем.

Также хочу поделиться приятным моментом, что во время моей речи "Beauty with a Purpose", Мисс Финляндия выразила свое уважение мне и нашей стране, громко сказав: "Слава Україні". У меня сложились очень хорошие отношения со многими конкурсантками, девушки были доброжелательными, контактными и почти со всеми мы стали близкими друзьями.

Я счастлива, что теперь у меня есть друзья по всему миру. Особенно мне было приятно, когда на публичных мероприятиях я была одета в украинский наряд или имела образ с элементами национальной айдентики, девушки охотно участвовали в съемках со мной, чтобы таким образом показать свою поддержку Украине.

Участницы "Мисс Мира" передали приветствие Украине: видео

Главные образы для "Мисс Мира": комментарии Вероники Щипцовой

В рамках конкурса София появлялась на мероприятиях и дефиле в различных образах. Невозможно не вспомнить о главных нарядах "Лісова пісня" и "Сталева Леді". Подробнее о них рассказала председатель конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

"Лесная песня" – это главный национальный наряд, который был разработан и представлен на международном конкурсе "Мисс Мира". Мы работали над образом более 3 месяцев.



Образ "Лесная песня" / Фото из инстаграма конкурса

Он украшен уникальными кинетическими элементами, которые приводят в движение цветы на руках у Софии. На спине создан большой цветок папоротника - символ природы. Классический венок демонстрирует то, что украинская традиция отображается в каждом элементе образа. Главным прототипом этого наряда является произведение Леси Украинки – "Лесная песня", где девушка олицетворяет единение человека и природы. Также мы вдохновлялись всемирно известным мультфильмом "Мавка".

Этим платьем, мы хотели подчеркнуть, что природа Украины стала молчаливой жертвой войны. Многие леса заминированы, промышленные объекты сожжены, воздух и водные ресурсы отравлены, а для полного разминирования земель Украины потребуются еще десятилетия. Таким национальным образом мы хотели отразить проблему экологии и страдания украинской природы от войны.

Национальный костюм "Лесная песня": видео

Образ "Стальная леди" был создан Андреем Аникеевым. Он вдохнул жизнь в обновленную скульптуру "Родина-Мать", которая всегда была символом женщины которая защищает, и может защищаться. Вдохновением этого образа стало событие, которое состоялось в 2023 году: изменение советского символа на Украинский Тризуб. Это ознаменовало начало новой эры молодой Украины с четкой самоидентичностью, верой в будущее и Победу.



Съемки образа "Стальная Леди" / Фото пресс-службы

Именно поэтому мы выбрали костюм "Стальная Леди", ведь она сочетает в себе образ хрупкой и одновременно непоколебимой женщины, которая способна защищать себя и своих детей. Впервые увидев эскизы, выбрав ткань и решив добавить металлические латы, мы сразу поняли, что этот образ получит отклик в сердцах многих украинцев.

По мнению всей нашей команды, эти образы очень разные, но именно они смогли отразить глубину украинской культуры. Очень трудно выбрать любимый наряд, потому что каждый из них несет особую символичность и частичку украинской души.



Образ "Стальная леди" / Фото из инстаграма конкурса

Известно, что образ "Лесная песня" изготавливали под обстрелами. Сколько времени ушло на его создание и подготовку других главных образов для конкурса?

Коронация "Мисс Украина-2023" – Софии Шамии, состоялась в сентябре 2023 года и почти сразу нами была начата подготовка по всем образам, в соответствии с запросами от "Мисс Мира". Прежде всего мы начали готовить национальный наряд и главное вечернее платье. Командой комитета было решено сотрудничать с харьковским брендом MYVO, под руководством Анны Чирвы.

Аня - талантливый украинский дизайнер, которая продолжает свою деятельность в Харькове даже во время активных боевых действий. Она занимается созданием как сценических, так и повседневных образов, которые может надеть каждая украинка. Мы счастливы, что нам удалось познакомиться с ней и ее командой, ведь они самоотверженно готовили два варианта национального наряда.

Первый эскиз был создан еще в октябре 2023 года и мы были готовы начали над ним работать, однако впоследствии решили добавить кинетические элементы, и разнообразить символическое значение наряда. С помощью национального костюма на таких конкурсах, как "Мисс Мира", мы можем транслировать проблематику войны в Украине. Отказавшись полностью от первого эскиза, мы начали разрабатывали еще три вариации национального наряда для конкурса.

Мы долго выбирали какой из вариантов будет наиболее ярко демонстрировать украинскую самоидентификацию и говорить о проблемах войны, таким образом мы выбрали "The forest song/Лесная песня". Это показалось нам идеальным сочетанием для освещения ценностей Украины.



София Шамия на дефиле / Фото из инстаграма конкурса

Мы искренне благодарим Аню, что многочисленные обстрелы Харькова не остановили ее работу, ведь ее мастерская расположена в нескольких метрах от прямых попаданий ракет со стороны агрессора. Мы часто были без связи, а иногда мастерицам приходилось работать даже без света. Нам очень приятно, что этот тяжелый труд был оценен организаторами конкурса "Мисс Мира".

Моя миссия – была сказать об Украине, – София Шамия о трудностях на конкурсе

Подготовка к конкурсу красоты для многих предыдущих представительниц Украины происходила не без сложностей, например, кто-то получал травмы или стирал ноги до крови. Постигли ли вас трудности и как вам удавалось с ними бороться?

Главной целью моего участия в "Мисс Мира" было обратить внимание на войну в Украине и получить максимальное количество помощи от международного сообщества конкурсов красоты и всех касательных организаций. Мы проводили многочисленные благотворительные акции в поддержку детей, пострадавших в результате военных действий.

Единственным моим опасением было получить ограниченное количество возможностей для публичных выступлений и заявлений, где я могу сделать акцент на свою страну. Но все же я достойно выступила как на финале конкурса, так и во время благотворительного ужина, посвященной теме: "Красота с целью".

Бытовые трудности, с которыми я сталкивалась во время огромной загруженности на "Мисс Мира", никоим образом не сравнимы с проблемами, которые переживает сегодня каждый украинец. Поэтому моя миссия была сказать об Украине на сцене и я счастлива, что имела эту возможность. Все остальные мелкие проблемы, которые встречались, кажутся абсолютно невесомыми и я рада вернуться домой, наполненной силами и энергией, чтобы продолжить свою деятельность.

На конкурсе "Мисс Европа" произошло сразу несколько скандалов: это и обвинения в коррупции, и травля со стороны участниц из России и Беларуси. Что вы думаете по этому поводу и как отреагировали на то, что Россию не допустили к нынешнему "Мисс Мира"?

Комментарий от комитета "Мисс Украина", председатель конкурса Вероника Щипцова:

В марте 2022 года, в начале войны, национальный конкурс "Мисс Украина" направил письменные и мои устные обращения в виде видео, с просьбой дисквалифицировать Россию из всех трех конкурсов, лицензиями которых мы владеем: "Мисс Мира", "Мисс Земля", "Мисс Интернешнл". Мы очень благодарны, что команда "Мисс Мира" прислушались к нашим обращениям, и в этом году страна агрессор не была допущена к конкурсу. Я официально сообщила эту новость накануне своей поездки в Мумбаи на финал "Мисс Мира". Благодаря нашим обращениям Россию исключили из участия в конкурсе "Мисс Мира 2024".

Параллельно произошла ситуация на другом международном конкурсе, где украинку публично травили. Мы испытывали искренние сочувствия к этой девушке, которая стала жертвой оскорблений и угроз на этом конкурсе. Для нас было важным обнародовать информацию, что конкурс "Мисс Мира" не допустил Россию к участию в соревнованиях, поэтому "Мисс Украина 2023" София Шамия, могла чувствовать себя спокойно и безопасно.

Конкуренция была большая, – возможна ли коррупция на "Мисс Мира"

, в феврале в Ливане состоялся конкурс красоты "Мисс Европа-2024", где победительницей стала россиянка. Представительница Украины Милена Мельничук пожаловалась на постоянные угрозы, травлю со стороны россиян, белоруски. И заявила о коррупции на конкурсе.

Как Вы считаете, действительно ли может существовать коррупция на конкурсах красоты? Замечали ли вы какую-либо несправедливость на "Мисс Мира"?

"Мисс Мира" – это конкурс международного уровня, где собираются представители разных стран, которые сделали большой вклад для того, чтобы продемонстрировать культуру и уникальность своего государства. Все представительницы были достойны победы и проявили себя креативно, хочу заверить, что конкуренция была большая.

Я очень благодарна "Мисс Мира" за признание и награду в премии "Beauty with a Purpose" и считаю, что моя главная цель была достигнута, ведь об Украине говорили все участники конкурса.



Украина впервые выиграла в номинации "Красота с целью" / Фото из инстаграма конкурса

Родители всегда были опорой, – София Шамия об отце в ВСУ и реакции семьи

Вы рассказывали о своем отце, который с начала полномасштабной войны присоединился к теробороне. Как он отреагировал на ваше участие в конкурсе? Поддерживал ли он вас, или вы чаще поддерживаете его?

Семья очень положительно отреагировала на мою победу в "Мисс Украина-2023", и искренне поддерживала меня во время подготовки и участия в международном конкурсе "Мисс Мира".

Мой папа действительно защищает нашу Родину сегодня, и будет продолжать это делать в будущем. Родители всегда были моей опорой. Особенно трогательным был момент, когда моя семья вместе с командой конкурса "Мисс Украина" провожали меня на вокзале и я действительно почувствовала всю силу поддержки на своем пути.



София Шамия с отцом / Фото из инстаграма Софии Шамии

Также я очень благодарна своему брату – Максиму, который активно помогал мне в подготовке к публичному выступлению на "Мисс Мира". Когда растешь в любви, заботе и понимании – ты можешь уверенно и громко доносить свои месседжи на международном уровне.

Хочу выразить искренние слова благодарности всем людям, которые были рядом со мной в эти важные моменты: прежде всего моей семье, замечательной команде национального комитета "Мисс Украина" и председателю комитета Веронике Щипцовой.



София Шамия и Вероника Щипцова / Фото из инстаграма Софии Шамии

У вас много хобби: это танцы, рисование; также вы учитесь в университете. Чем вы хотели бы заниматься в будущем, каким видите свой дальнейший путь?

С самого детства мои родители хотели предоставить мне возможность попробовать себя в разных сферах, чтобы я могла выбрать, которые именно мне по душе. Больше всего меня увлекли танцы и рисование. Но все же именно рисование помогло мне найти себя в благотворительной сфере.



София Шамия за рисованием / Фото из инстаграма Софии Шамии

Я рисую в свободное время, а также для того, чтобы реализовывать свои другие проекты: продажа картин на аукционе и реализация средств на поддержку таких центров как "Мрия" во Львове и "Охматдет" в Киеве. Сейчас у меня в приоритете и в дальнейшем помогать детками, пострадавших от войны. Также в будущем я планирую продолжать развивать свой собственный бренд одежды и активно участвовать в восстановлении и восстановлении Украины после войны.