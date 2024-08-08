Инна Мирошниченко поделилась, советовалась ли с родителями перед тем, как принять детей из детдома. Также она рассказала, какие у бабушек и дедушек отношения с внуками.

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Инна Мирошниченко призналась, что они не согласовывали с родителями свой план усыновить детей, а просто сообщили об уже принятом решении. По ее словам, сначала родители были "немного в шоке", но с первых дней полностью приняли своих новых внуков.

Иногда мне кажется, что в родителях еще больше принятия и безусловной любви, чем есть у нас. Родители не проходили обучение, не понимают многих вещей. И очень часто бывали в шоке от того, что делает с ребенком заведение институционального ухода. И какая травмированная душа попадает в семью. Но никогда никто не сказал "зачем?" или "верните назад", "а что если это навредит другим детям?". Это наши дети. И их внуки. Они окутали их тотальной любовью. А любовь, как известно, исцеляет любые раны,

– поделилась Инна.

Накануне Инна Мирошниченко откровенно рассказала о ревности между детьми. Она отметила, что с мужем прилагают максимум усилий, чтобы создать в доме атмосферу любви и гармонии для всех своих детей.