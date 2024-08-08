Наталка Карпа рассказала, что была знакома с Михаилом Потаповым лично. Более года назад он снялся в клипе певицы.
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Артистка рассказала, что во время съемок Михаил помогал и учил ее держать в руках оружие. Уже после этого они успели пообщаться обо всем на свете.
Михаил снимался в моем клипе "Женщина, что тебя ждет". Сколько всего рассказывал, как защищал свою землю, как любил свою страну. Плачу. Сердце на куски,
– написала певица.
Наталка Карпа о Михаиле / Фото из инстаграм-сториз
Наталка Карпа о Михаиле / Фото из инстаграм-сториз
Михаил Потапов в клипе "Женщина, что тебя ждет": смотрите видео онлайн
Михаил Потапов учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 27-летний защитник стал на защиту страны в начале полномасштабной войны. Он получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания, после чего был на лечении в госпитале. 3 августа защитник умер.