Інна Мірошниченко поділилася, чи радилася з батьками перед тим, як прийняти дітей з дитбудинку. Також вона розповіла, які в бабусь та дідусів стосунки з онуками.

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Інна Мірошниченко зізналася, що вони не узгоджували з батьками свій план всиновити дітей, а просто повідомили про вже прийняте рішення. За її словами, спочатку батьки були "трохи в шоці", але з перших днів повністю прийняли своїх нових онуків.

Інколи мені здається, що в батьках ще більше прийняття і безумовної любові, ніж є в нас. Батьки не проходили навчання, не розуміють багатьох речей. І дуже часто бували в шоці від того, що робить з дитиною заклад інституційного догляду. І яка травмована душа потрапляє в сім'ю. Але ніколи ніхто не сказав "навіщо?" чи "поверніть назад", "а що як це зашкодить іншим дітям?". Це наші діти. І їхні онуки. Вони окутали їх тотальною любов'ю. А любов, як відомо, зцілює будь-які рани,

– поділилася Інна.

Напередодні Інна Мірошниченко відверто розповіла про ревнощі між дітьми. Вона наголосила, що з чоловіком докладають максимум зусиль, аби створити в домі атмосферу любові та гармонії для всіх своїх дітей.