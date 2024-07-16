Копия мамы: Инна Мирошниченко показала архивный кадр из детства и заметила сходство с сыном

Инна Мирошниченко радует поклонников семейным контентом. Жена ведущего рассказывает о жизни и воспитании своих детей.

В то же время блогер делится редкими фотографиями малышей. Так, Инна показала фото первой встречи с названной дочерью Ангелиной.

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Теперь Мирошниченко решила опубликовать архивный кадр из своего детства. Его сделали в 1990 году, когда инфлюенсерка была еще маленькой. На фотографии Инна предстала в белой футболке, а на голове девочки завязан большой белый бант.

Также блогерша заметила большое сходство своего сына Марка с собой, сравнив редкое фото с кадром мальчика, который сделали недавно.



Инна Мирошниченко и ее сын Марко / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, супруги сейчас воспитывают четырех детей – дочерей Мию и Ангелину и сыновей Марка и Марселя. В июне пара сообщила о пополнении семьи. Мирошниченко долго пытались усыновить ребенка, но наталкивались на трудности. После курсов усыновителей тренеры дали Инне и Тимуру рекомендацию относительно детей, которых те могут усыновить. Звездам отметили очень узкие рамки. Впрочем, знаменитостям удалось подарить жизнь в семье названной дочери Ангелине.

Напомним, Мирошниченко увиделись вживую с девочкой через десять дней после видеозвонка, поскольку Тимур имел много работы. Несмотря на волнение и страх, все прошло хорошо и паре разрешили усыновить ребенка.