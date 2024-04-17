"Мама" Верки Сердючки впервые стала бабушкой: Андрей Данилко рассекретил пол малыша

"Мама" Верки Сердючки – Инна Белоконь впервые стала бабушкой. Ее дочь Яна родила первенца. Об этом в социальных сетях сообщил коллега Инны – Андрей Данилко.

Он поздравил новоиспеченную бабушку и ее семью с прекрасной новостью. А еще совсем недавно дочь актрисы делилась совместными трогательными фотографиями, которые сделала в память об этом особом времени.

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Инна Белоконь впервые стала бабушкой

Сейчас сама Инна и ее дочь никаких подробностей не раскрывают. Только известно, что Яна родила девочку.

Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!

– написал под праздничным сообщением Данилко.

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