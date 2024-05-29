Илона Гвоздева честно ответила, сколько зарабатывает за работу хореографом
Источник:"Тур Звездами"
Танцовщица Илона Гвоздева зарабатывает не только своими выступлениями, но и работой хореографа. Она рассказала о суммах своих гонораров.
Илона Гвоздева не скрывает, что корпоративы были основным источником заработка артиста. Это касается не только ведущих или певцов, но и танцовщиков.
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Сейчас Илона Гвоздева не так часто выступает на корпоративах. Но ее приглашают на различные мероприятия, свадьбы. Также она работает хореографом: ставит танцы для невест, для школьных выпускных и не только.
По словам Гвоздевой, ее гонорары не были заоблачными ни до полномасштабной войны, ни сейчас. Илона рассекретила, что ее услуги и уроки стоят от 10 до 20 тысяч гривен в зависимости от того, что заказывают люди.
Я не могу сказать, что у меня сейчас заоблачные гонорары,
– отметила Илона Гвоздева.
В период полномасштабной войны она открыла еще один свой талант – ораторские способности. Поэтому Илона Гвоздева может найти себя в другой сфере кроме танцев.
Сколько зарабатывает Илона Гвоздева
- Илона Гвоздева ведет блог, зарабатывает на рекламе, а еще работает преподавательницей в Киевском национальном университете культуры и искусства. Она преподает дисциплину "искусство балетмейстера".
- Недавно Гвоздевой немного подняли зарплату – теперь она составляет от 10 до 15 тысяч гривен. Все зависит от нагруженности преподавателя.
- Недавно танцовщица призналась о том, что продала бизнес Gvozdeva Dance Complex за считанные недели до полномасштабной войны. Она приняла такое решение из-за пандемии и большой ответственности. Реанимировать студию сейчас хореограф не готова, ведь безопасность детей стоит на первом месте.