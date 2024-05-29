Илона Гвоздева честно ответила, сколько зарабатывает за работу хореографом

Танцовщица Илона Гвоздева зарабатывает не только своими выступлениями, но и работой хореографа. Она рассказала о суммах своих гонораров.

Илона Гвоздева не скрывает, что корпоративы были основным источником заработка артиста. Это касается не только ведущих или певцов, но и танцовщиков.

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Сейчас Илона Гвоздева не так часто выступает на корпоративах. Но ее приглашают на различные мероприятия, свадьбы. Также она работает хореографом: ставит танцы для невест, для школьных выпускных и не только.

По словам Гвоздевой, ее гонорары не были заоблачными ни до полномасштабной войны, ни сейчас. Илона рассекретила, что ее услуги и уроки стоят от 10 до 20 тысяч гривен в зависимости от того, что заказывают люди.

Я не могу сказать, что у меня сейчас заоблачные гонорары,

– отметила Илона Гвоздева.

В период полномасштабной войны она открыла еще один свой талант – ораторские способности. Поэтому Илона Гвоздева может найти себя в другой сфере кроме танцев.

Сколько зарабатывает Илона Гвоздева