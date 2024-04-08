Хореограф призналась, что продала Gvozdeva Dance Complex не так из-за войны, что приближалась, как из-за пандемии коронавируса. Причиной были ограничения и сложности.

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Почему Илона Гвоздева продала бизнес

По словам танцовщицы, проект было с каждым годом реализовывать сложнее.

К тому же были большие ограничения не только для владельцев бизнеса, но и рабочей команды. У меня были хорошие, юные и талантливые девушки и я не хотела принудительно делать им вакцинации. И они тоже не желали на тот момент это делать. Поэтому, наверное, пришло время закрыть студию и двигаться дальше. И сегодня могу сказать, что, наверное, таким образом Бог меня отвел,

– высказалась Илона Гвоздева.

Хореограф объяснила, что если бы она дальше занималась студией во время войны, то переживала бы в десять раз больше. Ведь очень сложно брать ответственность за чужих детей. Именно поэтому звезда избегает танцевальных детских проектов сейчас.

"Сейчас я не готова реанимировать студию. Я считаю, что открыть студию надо в таком месте, где бы ученики чувствовали себя в безопасности. Сейчас в Киеве я не чувствую себя в безопасности. Для того, чтобы открыть студию со всеми разрешенными условиями, укрытием, сигналами тревоги надо немалые средства. А просто арендовать помещение – я это сейчас и делаю. Как тренер арендовала на час, провела занятия и ушла – и меня ничего не беспокоит", – добавила Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева также является преподавательницей