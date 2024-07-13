Еще привыкаю, – Илона Гвоздева ответила, чувствует ли боль в груди после операции
13 июля 2024, 21:26Читати новину українською
Источник:Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева около полугода назад сделала маммопластику. Она рассказала, испытывает ли дискомфорт до сих пор.
Илона Гвоздева ответила на вопросы поклонников. Один из них касался пластической операции, которую хореограф сделала на груди более полугода назад.
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Илона Гвоздева ответила, что не чувствует боли в груди после операции. Однако определенный дискомфорт все еще есть.
Ощущение легкого дискомфорта. То есть имею в виду, что я еще привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому,
– написала танцовщица.
Илона Гвоздева / Фото из инстаграм-сториз
- Танцовщица рассказала, что мечтает о пластической операции по увеличению груди еще в сентябре 2023 года. Она хотела бы иметь более женственный вид. Уже в следующем месяце Илона Гвоздева перенесла хирургическое вмешательство, после которого некоторое время восстанавливалась.
- Стоимость пластической операции составила около 3 тысяч долларов