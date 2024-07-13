Ілона Гвоздьова відповіла на запитання шанувальників. Одне з них стосувалось пластичної операції, яку хореографиня зробила на грудях більш як пів року тому.
До слова Хочеться вилізти на стелю від болю, – Ілона Гвоздьова захворіла на вітрянку
Ілона Гвоздьова відповіла, що не відчуває болі у грудях після операції. Однак певний дискомфорт все ще є.
Відчуття легкого дискомфорту. Тобто маю на увазі, що я ще звикаю до нового розміру. Коли напружуються грудні м'язи, звісно, відчуваю це по-новому,
– написала танцівниця.
Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграм-сторіз
- Танцівниця розповіла, що мріє про пластичну операцію зі збільшення грудей ще у вересні 2023 року. Вона хотіла б мати більш жіночний вигляд. Вже наступного місяця Ілона Гвоздьова перенесла хірургічне втручання, після якого певний час відновлювалась.
- Вартість пластичної операції склала близько 3 тисяч доларів