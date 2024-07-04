В частности, она рассказала о том, как все началось. Также знаменитость рассекретила свой диагноз и призналась, в каком сейчас состоянии находится.

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Проблемы у актрисы начались около месяца назад. Анастасия проснулась утром и обнаружила, что почти ничего не слышит.

Я просто оглохла, абсолютно ничего не слышала левым ухом. С правым – ситуация была немного лучше. Было ощущение, будто я нахожусь под водой. Было высокое давление в ушах. Я не могла идентифицировать, откуда доносятся звуки, о чем со мной разговаривают люди и не слышала даже саму себя,

– рассказала актриса.

Впоследствии ситуация осложнилась появлением постоянных шумов в ушах и ультразвука.

Все это состояние доводило меня до безумия. Я не могла нормально жить, передвигаться по улице, говорить по телефону. Так в 30 лет я поняла, что почти оглохла,

– призналась Цимбалару.

В конце концов врачи диагностировали у актрисы гайморит, который бессимптомно протекал и дал осложнения на ухо.

Анастасия Цимбалару рассказала о том, как потеряла слух: смотрите видео онлайн

Сейчас Анастасия почти завершила курс лечения, хотя все еще имеет проблемы со слухом. Актриса поблагодарила родных за поддержку в этот сложный период и призвала всех внимательно относиться к своему здоровью.