Так она на днях выставила фотографию мамы с папой. На фото супруги выглядели очень счастливыми.

Не пропустите Предал Украину и продвигает пророссийские нарративы: где сейчас и чем занимается Юрий Бардаш

На памятном счастливом снимке – мама Илоны Нина в красном платье и папа Александр в белых брюках и рубашке обнялись и кружатся в танце среди деревьев и цветов в саду. Как призналась сама Гвоздева, семейный момент, зафиксированный на фото, показался ей как кадр из кино.

Когда родители счастливы и наконец живут свою лучшую жизнь! Будто кадр из фильма,

– отметила танцовщица.

Что известно о смерти отца Илоны Гвоздевой

В 2014 году у папы знаменитости диагностировали рак легких на последней стадии.

Несмотря на лечение в Киеве и временное улучшение состояния, у мужчины со временем появились метастазы в костях.

Илона была очень близка с папой, поэтому в момент, когда его здоровье стремительно ухудшилось, он попросил дочь приехать в их село Останино в оккупированном Крыму. Александр умер вскоре после ее приезда.

""Доченька, приезжай, пожалуйста, потому что мне кажется, я умру завтра". Я приехала, и мы с ним поговорили, и все. И я была первым человеком, который констатировал смерть отца. Папа умер у меня на руках", – вспоминала хореограф.