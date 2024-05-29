Через полгода после операции: Илона Гвоздева похвасталась роскошным результатом маммопластики
29 мая 2024, 01:04Читати новину українською
Источник:Илона Гвоздева
Шесть месяцев назад известная танцовщица Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди. Теперь она показала, как сейчас выглядит.
Знаменитость рассказала, что ей нравится результат операции. Поэтому, она решилась поделиться им с поклонниками.
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Как сейчас выглядит Илона Гвоздева
Хореограф опубликовала фотографию в кружевном светлом бюстгальтере.
Ну вот он результат мастера. Прошло ровно 6 месяцев с момента операции и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике,
– отметила знаменитость.
Что известно о маммопластике Илоны Гвоздевой
- В сентябре 2023 года танцовщица рассказала, что хочет сделать пластическую операцию по увеличению груди, потому что стремилась выглядеть более женственной. Однако ее муж не с энтузиазмом отнесся к этому выбору.
- В следующем месяце знаменитость прооперировали, после чего ей пришлось носить специальный корсет, принимать лекарства и ухаживать за швами на груди для восстановления.
- Интересно, что часть средств на пластику Илоне подарили ее подруги. Звезда устроила своеобразный девичник и попросила гостей вместо цветов дарить ей деньги на операцию.
- Стоимость пластической операции составила около 3 тысяч долларов.