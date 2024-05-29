Знаменитость рассказала, что ей нравится результат операции. Поэтому, она решилась поделиться им с поклонниками.
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Как сейчас выглядит Илона Гвоздева
Хореограф опубликовала фотографию в кружевном светлом бюстгальтере.
Ну вот он результат мастера. Прошло ровно 6 месяцев с момента операции и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике,
– отметила знаменитость.
Что известно о маммопластике Илоны Гвоздевой
- В сентябре 2023 года танцовщица рассказала, что хочет сделать пластическую операцию по увеличению груди, потому что стремилась выглядеть более женственной. Однако ее муж не с энтузиазмом отнесся к этому выбору.
- В следующем месяце знаменитость прооперировали, после чего ей пришлось носить специальный корсет, принимать лекарства и ухаживать за швами на груди для восстановления.
- Интересно, что часть средств на пластику Илоне подарили ее подруги. Звезда устроила своеобразный девичник и попросила гостей вместо цветов дарить ей деньги на операцию.
- Стоимость пластической операции составила около 3 тысяч долларов.