Знаменитость рассказала, что ей нравится результат операции. Поэтому, она решилась поделиться им с поклонниками.

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Как сейчас выглядит Илона Гвоздева

Хореограф опубликовала фотографию в кружевном светлом бюстгальтере.

Ну вот он результат мастера. Прошло ровно 6 месяцев с момента операции и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике,

– отметила знаменитость.

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