Знаменитість розповіла, що їй до вподоби результат операції. Відтак, вона наважилась поділитися ним з шанувальниками.
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Який вигляд зараз має Ілона Гвоздьова
Хореографиня опублікувала світлину в мереживному світлому бюстгальтері.
Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці,
– зазначила знаменитість.
Що відомо про мамопластику Ілони Гвоздьової
- У вересні 2023 року танцівниця розповіла, що хоче зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, бо прагнула виглядати більш жіночною. Однак її чоловік не з ентузіазмом поставився до цього вибору.
- Наступного місяця знаменитість прооперували, після чого їй довелося носити спеціальний корсет, приймати ліки та доглядати за швами на грудях для відновлення.
- Цікаво, що частину коштів на пластику Ілоні подарували її подруги. Зірка влаштувала своєрідний дівич-вечір і попросила гостей замість квітів дарувати їй гроші на операцію.
- Вартість пластичної операції склала близько 3 тисяч доларів.