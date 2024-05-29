Знаменитість розповіла, що їй до вподоби результат операції. Відтак, вона наважилась поділитися ним з шанувальниками.

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Який вигляд зараз має Ілона Гвоздьова

Хореографиня опублікувала світлину в мереживному світлому бюстгальтері.

Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці,

– зазначила знаменитість.

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