Знаменитість розповіла, що їй до вподоби результат операції. Відтак, вона наважилась поділитися ним з шанувальниками.

Не пропустіть Дмитро Коляденко чесно сказав, чи піде в ТЦК оновлювати дані

Який вигляд зараз має Ілона Гвоздьова

Хореографиня опублікувала світлину в мереживному світлому бюстгальтері.

Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці,
– зазначила знаменитість.

Що відомо про мамопластику Ілони Гвоздьової

  • У вересні 2023 року танцівниця розповіла, що хоче зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, бо прагнула виглядати більш жіночною. Однак її чоловік не з ентузіазмом поставився до цього вибору.
  • Наступного місяця знаменитість прооперували, після чого їй довелося носити спеціальний корсет, приймати ліки та доглядати за швами на грудях для відновлення.
  • Цікаво, що частину коштів на пластику Ілоні подарували її подруги. Зірка влаштувала своєрідний дівич-вечір і попросила гостей замість квітів дарувати їй гроші на операцію.
  • Вартість пластичної операції склала близько 3 тисяч доларів.