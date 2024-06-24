Илон Маск впервые публично прокомментировал слухи о рождении двенадцатого ребенка

На днях сеть заполонили новости о том, что в семье Илона Маска пополнение. Теперь сам миллиардер прокомментировал эти слухи.

Он признался, действительно ли в двенадцатый раз стал папой. Также предприниматель объяснил, скрывал ли эту информацию от публики.

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Так, Илон Маск признался, что у него родился двенадцатый ребенок. В то же время он опроверг информацию, что это было тайно.

Все наши друзья и семья знают. Отсутствие пресс-релиза, что было бы странно, не означает "тайно",

– подчеркнул миллиардер.

Родился ребенок, по данным инсайдеров, в начале года. Матерью стала руководитель компании Маска, занимающейся разработкой и исследованием нейронных имплантов Шивон Зилис. Однако, детали относительно имени и пола младенца пока не разглашаются.

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