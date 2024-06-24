Он признался, действительно ли в двенадцатый раз стал папой. Также предприниматель объяснил, скрывал ли эту информацию от публики.
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Так, Илон Маск признался, что у него родился двенадцатый ребенок. В то же время он опроверг информацию, что это было тайно.
Все наши друзья и семья знают. Отсутствие пресс-релиза, что было бы странно, не означает "тайно",
– подчеркнул миллиардер.
Родился ребенок, по данным инсайдеров, в начале года. Матерью стала руководитель компании Маска, занимающейся разработкой и исследованием нейронных имплантов Шивон Зилис. Однако, детали относительно имени и пола младенца пока не разглашаются.
Что известно о личной жизни Илона Маска
- Первый брак предпринимателя был с Жюстин Уилсон, с которой он познакомился во время учебы в университете в Канаде. Пара поженилась в 2000 году. Их первый сын, Невада Александр, трагически умер в 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Позже, с помощью ЭКО, у пары родилось еще пятеро детей: двойняшки Гриффин и Ксавьер (ныне Вивьен), а затем тройняшки Дэмиан, Кайя и Саксон.
- Второй брак Маска был с британской актрисой Талулой Райли. Их отношения были непростыми: они женились дважды (в 2010 и 2013 годах) и дважды разводились (в 2012 и 2016 годах).
- После развода с Райли, Маск имел короткие отношения с актрисой Эмбер Херд. В 2018 году он начал встречаться с канадской певицей Граймс. В мае 2020 года у них родился сын XÆ A-12. В сентябре 2021 года пара объявила о разрыве, но уже в ноябре того же года стало известно о рождении их дочери Экси Дарк Сидериэл от суррогатной матери. Позже у пары родился еще один сын, Техно Механикус.
- В 2021 году стало известно, что Илон стал отцом близнецов от Шивон Зилис.