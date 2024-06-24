Він зізнався, чи вдванадцяте став татом. Також підприємець пояснив, чи справді приховував цю інформацію від публіки.
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Так, Ілон Маск зізнався, що в нього народилася дванадцята дитина. Водночас він спростував інформацію, що це було таємно.
Усі наші друзі та родина знають. Відсутність пресрелізу, що було б дивно, не означає "таємно",
– наголосив мільярдер.
Народилася дитина, за даними інсайдерів, на початку року. Матір'ю стала керівниця компанії Маска, що займається розробкою й дослідництвом нейронних імплантів Шівон Зіліс. Однак, деталі щодо імені та статі немовляти поки що не розголошуються.
Що відомо про особисте життя Ілона Маска
- Перший шлюб підприємця був з Жюстін Вілсон, з якою він познайомився під час навчання в університеті в Канаді. Пара одружилася у 2000 році. Їхній перший син, Невада Олександр, трагічно помер у 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. Згодом, за допомогою ЕКО, у пари народилося ще п'ятеро дітей: двійнята Гріффін та Ксав'єр (нині Вів'єн), а потім трійнята Деміан, Кайя та Саксон.
- Другий шлюб Маска був з британською акторкою Талулою Райлі. Їхні стосунки були непростими: вони одружувалися двічі (у 2010 та 2013 роках) і двічі розлучалися (у 2012 та 2016 роках).
- Після розлучення з Райлі, Маск мав короткі стосунки з акторкою Ембер Хьорд. У 2018 році він почав зустрічатися з канадською співачкою Граймс. У травні 2020 року у них народився син X Æ A-12. У вересні 2021 року пара оголосила про розрив, але вже в листопаді того ж року стало відомо про народження їхньої доньки Екси Дарк Сідеріел від сурогатної матері. Пізніше у пари народився ще один син, Техно Механікус.
- У 2021 році стало відомо, що Ілон став батьком близнюків від Шівон Зіліс.