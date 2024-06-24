Він зізнався, чи вдванадцяте став татом. Також підприємець пояснив, чи справді приховував цю інформацію від публіки.

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Так, Ілон Маск зізнався, що в нього народилася дванадцята дитина. Водночас він спростував інформацію, що це було таємно.

Усі наші друзі та родина знають. Відсутність пресрелізу, що було б дивно, не означає "таємно",

– наголосив мільярдер.

Народилася дитина, за даними інсайдерів, на початку року. Матір'ю стала керівниця компанії Маска, що займається розробкою й дослідництвом нейронних імплантів Шівон Зіліс. Однак, деталі щодо імені та статі немовляти поки що не розголошуються.

Що відомо про особисте життя Ілона Маска