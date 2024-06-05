Повезло остаться в живых, – Холзи сделала признание о проблемах со здоровьем

Знаменитая певица Холзи анонсировала выпуск своего нового альбома. Вероятно, в нем звезда раскроет детали относительно своего здоровья.

Американская певица Холзи впервые опубликовала кадры, на которых призналась о проблемах со здоровьем. На фоне этих новостей она также объявила о новом альбоме.

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Певица не разгласила свой диагноз, но сделала несколько пометок. Она вспомнила об Альянсе исследования волчанки и Обществе лейкемии и лимфомы. Судя по этому сообщению, фаны предположили, что Холзи болела волчанкой и боролась с раком.

"Я сказала себе, что даю себе еще два года на болезнь. Когда мне будет 30, я перерожусь и не буду болеть. Я буду выглядеть очень привлекательно, буду иметь много энергии и смогу переделать свои 20 лет в свои 30", – добавила Холзи в видео в инстаграме.



Холзи рассказала о своем здоровье, анонсируя свой пятый студийный альбом. Сейчас вышел его главный сингл The End, где она касается темы болезни.

Коротко говоря, мне повезло остаться в живых,

– написала певица.

Что известно о певице Холзи