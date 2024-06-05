Американская певица Холзи впервые опубликовала кадры, на которых призналась о проблемах со здоровьем. На фоне этих новостей она также объявила о новом альбоме.
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Певица не разгласила свой диагноз, но сделала несколько пометок. Она вспомнила об Альянсе исследования волчанки и Обществе лейкемии и лимфомы. Судя по этому сообщению, фаны предположили, что Холзи болела волчанкой и боролась с раком.
"Я сказала себе, что даю себе еще два года на болезнь. Когда мне будет 30, я перерожусь и не буду болеть. Я буду выглядеть очень привлекательно, буду иметь много энергии и смогу переделать свои 20 лет в свои 30", – добавила Холзи в видео в инстаграме.
Холзи рассказала о своем здоровье, анонсируя свой пятый студийный альбом. Сейчас вышел его главный сингл The End, где она касается темы болезни.
Коротко говоря, мне повезло остаться в живых,
– написала певица.
Что известно о певице Холзи
- Эшли Николетт Френджипани, более известная под псевдонимом Halsey, – известная американская певица и автор песен.
- Карьера звезды началась в 17 лет, когда она начала писать песни. Впоследствии она подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом.
- Ранее Холзи мало говорила о своем здоровье. Однако признавалась о том, что болела большую часть своей взрослой жизни. Ей пришлось лечиться от многих болезней после рождения первенца.
- Холзи также переживала выкидыш. Это произошло за несколько часов перед важным выступлением, которое певица не отменила. Это было самое тяжелое выступление в ее жизни, как признавалась звезда.