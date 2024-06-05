Американська співачка Холзі вперше опублікувала кадри, на яких зізналась про проблеми зі здоров'ям. На тлі цих новин вона також оголосила про новий альбом.

Дивіться також Відповідь чітка: Леді Гага висловилася про чутки щодо її вагітності

Співачка не розголосила свій діагноз, але зробила кілька позначок. Вона згадала про Альянс дослідження вовчака та Товариство лейкемії та лімфоми. Судячи з цього допису, фани припустили, що Холзі хворіла на вовчак та боролася з раком.

"Я сказала собі, що даю собі ще два роки на хворобу. Коли мені буде 30, я перероджусь і не буду хворіти. Я буду виглядати дуже привабливо, матиму багато енергії та зможу переробити свої 20 років у свої 30", – додала Холзі у відео в інстаграмі.



Холзі розповіла про своє здоров'я, анонсуючи свій п'ятий студійний альбом. Наразі вийшов його головний сингл The End, де вона торкається теми хвороби.

Коротко кажучи, мені пощастило залишитися в живих,

– написала співачка.

Що відомо про співачку Холзі