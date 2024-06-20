Главный герой нового "Холостяка" признался, готов ли стать отцом

Накануне романтического реалити "Холостяк" его новый герой – военный Александр Терен – раскрыл свое видение отношений. В частности, он затронул вопрос детей.

Александр рассказал, что мечтает о большой семье. Также защитник признался, как отнесется к тому, что его будущая партнерша будет иметь детей от предыдущих отношений.

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Военный отметил, что дети отнюдь не станут препятствием для построения крепких отношений.

Я всегда мечтал о большой семье. Поэтому, если я влюблюсь в женщину, у которой уже есть дети, я готов стать любящим отцом,

– отметил Александр.

Он в шутку добавил, что главное, чтобы ребенок не был старше него.

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