Главный герой нового "Холостяка" признался, готов ли стать отцом
Источник:СТБ
Накануне романтического реалити "Холостяк" его новый герой – военный Александр Терен – раскрыл свое видение отношений. В частности, он затронул вопрос детей.
Александр рассказал, что мечтает о большой семье. Также защитник признался, как отнесется к тому, что его будущая партнерша будет иметь детей от предыдущих отношений.
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Военный отметил, что дети отнюдь не станут препятствием для построения крепких отношений.
Я всегда мечтал о большой семье. Поэтому, если я влюблюсь в женщину, у которой уже есть дети, я готов стать любящим отцом,
– отметил Александр.
Он в шутку добавил, что главное, чтобы ребенок не был старше него.
Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"
- О открытии нового сезона объявили в мае. Это вызвало большой ажиотаж среди зрителей, ведь только за сутки после анонса поступило более 500 анкет от желающих принять участие. Новые заявки поступали каждые две минуты.
- Главным героем 13-го сезона станет Александр Терен – украинский военный, который потерял обе ноги во время войны с Россией. Он рассказал, что ищет украиноязычную девушку, которая понимает проблемы людей с инвалидностью. Терен отметил, что не построит отношения с той, кто стереотипно относится к ветеранам.
- По словам Александра, для него нет идеала женской внешности – он готов познакомиться как с блондинкой, так и с брюнеткой. Единственное условие – искренние намерения, а не стремление к славе или подписчикам.
- Интересно, что принять участие в проекте предлагали также защитнику "Азовстали" Михаилу Дианову. Однако он отказался, поскольку уверен, что девушка сама его найдет.
- Новое романтическое реалити ожидается уже этой осенью.