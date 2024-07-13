Нравится, когда все красиво, – новый "Холостяк" Терен о девушке, которую будет искать на шоу

Ветеран войны и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен ответил, какую девушку будет искать на проекте. Мужчина назвал несколько черт характера, которые должна иметь его будущая избранница.

Не только украинцы восхищаются личностью нового "Холостяка", но и иностранцы. Так, культовые издания The Guardian и Variety выразили восхищение военному.

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Александр поделился, что его девушка прежде всего должна быть целеустремленной и иметь желание самосовершенствоваться. Для Терена важна также ухоженность женщины. В то же время его избранница должна быть умной и соответствовать нормам его поведения, в частности воспитанности, честности, искренности и пунктуальности.

Мне нравится, когда все красиво, когда женщина ухаживает за собой. Это тоже признак, как по мне, какого-то ума. Потому что человек умный всегда знает, как себя позиционировать, как себя представить, как вести себя в обществе,

– объяснил ветеран войны.

Бывшие отношения военного закончились в январе 2023 года. Александр отметил, что пережил как ссоры, так и примирение с экс-возлюбленной.

Я не исключение. И с тех пор я сам. Не знаю, как это будет на шоу. Наверное, будет сложно говорить любые слова, когда на тебя смотрят миллионы людей,

– подчеркнул Терен.

Напомним, главным героем шоу "Холостяк-13" стал Александр Терен – украинский военный, который потерял обе ноги на фронте. Мужчина на проекте будет искать украиноязычную девушку, которая понимает проблемы людей с инвалидностью. Терен отметил, что не построит отношения с той, кто стереотипно относится к ветеранам