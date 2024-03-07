Бенсон Бун – 21-летний американский певец. Он принял участие в талант-шоу American Idol, где стал одним из 24 лучших участников шоу.

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Новый зажигательный тренд тиктока

Месяц назад Бенсон Бун выпустил песню Beautiful Things и стал суперзвездой соцсетей. Сейчас у него уже 5,5 миллиона подписчиков в тиктоке.

По оценкам музыкальных экспертов, это самая популярная песня начала 2024 года, ведь за несколько недель она собрала более 40 миллионов просмотров и заняла третье место в чарте Billboard Hot 100. В сети ее также сравнивают с хитом Билли Айлиш Happier Than Ever, которая начинается спокойно, а затем получает динамичное звучание.

Песня Beautiful Things вдохновлена отношениями, в которые попал Бенсон. Как он рассказал, это были первые отношения, которые артист искренне боялся потерять. Композиция – это романтическая энергичная баллада, где звучит и гитара, и барабаны.

Бенсон Бун – Beautiful Things: смотрите видео онлайн

Именно тикток помог Бенсону Буну развиться и стать значительно популярнее. Его видео привлекли внимание солиста Imagine Dragons – Дэна Рейнольдса. Тот пригласил его в Лас-Вегас и предложил вместе поработать над музыкой.

Хит распространился в тиктоке с бешеной скоростью, под него сняли уже более 800 тысяч видео. Особую популярность собирают липсинки, ролики, где песню поют дети, а также шуточные ролики. Пользователи используют композицию как саундтрек под любые свои видео.