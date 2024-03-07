Бенсон Бун – 21-річний американський співак. Він взяв участь в талант-шоу American Idol, де став одним з 24 найкращих учасників шоу.

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Новий запальний тренд тіктока

Місяць тому Бенсон Бун випустив пісню Beautiful Things та став суперзіркою соцмереж. Зараз у нього вже 5,5 мільйона підписників у тіктоці.

За оцінками музичних експертів, це найпопулярніша пісня початку 2024 року, адже за кілька тижнів вона зібрала понад 40 мільйонів переглядів та посіла третє місце у чарті Billboard Hot 100. У мережі її також порівнюють з хітом Біллі Айліш Happier Than Ever, яка починається спокійно, а згодом отримує динамічне звучання.

Пісня Beautiful Things натхненна стосунками, в які потрапив Бенсон. Як він розповів, це були перші відносини, які артист щиро боявся втратити. Композиція – це романтична енергійна балада, де звучить і гітара, і барабани.

Бенсон Бун – Beautiful Things: дивіться відео онлайн

Саме тікток допоміг Бенсону Буну розвинутись і стати значно популярнішим. Його відео привернули увагу соліста Imagine Dragons – Дена Рейнольдса. Той запросив його до Лас-Вегаса і запропонував разом попрацювати над музикою.

Хіт поширився у тіктоці з шаленою швидкістю, під нього зняли вже понад 800 тисяч відео. Особливу популярність збирають ліпсінки, ролики, де пісню співають діти, а також жартівливі ролики. Користувачі використовують композицію як саундтрек під будь-які свої відео.