26-летний блогер из города Венло, что в Нидерландах, получил бешеную популярность в тиктоке, пишет Show 24. Митчелл ван Генехтен впервые опубликовал видео в соцсети в 2020 году – сейчас у него 2,4 миллиона подписчиков.

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Блогер из Нидерландов мегапопулярный в тиктоке

На своей странице Митчелл выкладывает юмористические видео, в которых передает жизненные ситуации, которые могут быть знакомы каждому человеку, независимо от его места пребывания. Для своих роликов он использует известные хиты, под которые подпевает и пританцовывает.

Еще одной изюминкой стали его худи оверсайз с различными изображениями. Умение блогера сблизиться с аудиторией, харизма и меткие шутки и покорили сеть.

Митчелл был на пике популярности в декабре 2023, когда выложил новогоднее видео. Он энергично танцевал у елки под песню из "Один дома" и стал мемом в сети.

Многие другие ролики блогера разбирают на шутки и используют для своего контента или шуток в соцсетях. Митчелл не игнорирует то, что часто его видео распространяют по всему тиктоку: для него это только приятность.

Мемы и шуточные ролики с харизматичным блогером популярны и в Украине. Здесь шутят о человеческих отношениях, деньгах и многое другое.