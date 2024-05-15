Они публикуют нежные семейные фото. В частности, жена танцовщика Евгения Кота даже показала архивные кадры супругов, а Елена Зеленская рассказала о важном проекте.

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Елена Зеленская

В День семьи первая леди Украины вспомнила о тысячах детей, которые растут в интернатных учреждениях, лишены семейной атмосферы и поддержки близких. Поэтому жена президента рассказала о единой государственной онлайн-платформе "Украина для каждого ребенка", которая будет помогать детям и семьям наконец найти друг друга – для любви и поддержки на всю жизнь.

Взрослые, которые хотят принять ребенка в свою семью, найдут здесь пошаговый алгоритм действий, эксперта для консультаций, онлайн-курс родительства "Рожденные сердцем" и смогут воспользоваться линией заботы,

– отметила Елена Зеленская.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущая поделилась фотографиями с младшими сыновьями и мужем. На кадрах видно, как они весело проводят время с детьми, обнимаются, смеются.

День семьи – это не только еще один день в календаре. Это напоминание о ценности и значении самых близких людей в нашей жизни. В мире, где война и конфликты разрывают семьи, мы должны помнить, насколько важно ценить то, что мы имеем,

– подчеркнула знаменитость.

Вслед за женой пост-поздравление опубликовал также Юрий Горбунов. Он призвал всех ценить дни, рядом с семьей.

Владимир Жогло

Выяснилось, что у юмориста 15 мая двойной праздник. Кроме Международного дня семьи, он также празднует день помолвки. По случаю праздника комик выставил редкие кадры с женой и сыном и также показал фото с кольцами.

Lama

Исполнительница впервые за долгое время опубликовала фото с любимым, который на 18 лет младше ее.

В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь – это святилище, которое питает и поддерживает меня,

– написала под фотографией артистка.

Наталья Татаринцева

Жена Евгения Кота поздравила фанов в своих инстаграмм-сторис. Кроме того, звезда распространила архивные кадры с любимым. В частности, можно увидеть фото со свадьбы, на красных дорожках и дома у супругов.

Наталья Татаринцева и Женя Кот / Скриншоты из инстаграмм-сторис танцовщицы

Наталка Карпа

Певица поделилась поздравлением для поклонников.

Очень хороший праздник, потому что я считаю, что семья – это твоя крепость, твоя опора в этой бурной жизни,

– подчеркнула исполнительница.



Наталка Карпа поздравила фанов с Днем семьи / Скриншот из инстаграмм-сторис