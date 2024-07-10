По случаю окончания учений: группа "Жадан и Собаки", которая в Нацгвардии, получила шевроны "Хартии"

Украинский писатель Сергей Жадан, который присоединился к Нацгвардии, сообщил об окончании военных учений. Артист показал новое фото с побратимами.

К тому же музыкант недавно стал Почетным доктором философии Украинского свободного университета. Из-за обучения он не смог присутствовать на церемонии награждения, поэтому поблагодарил за титул дистанционно.

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Теперь Сергей вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки" завершил военные учения. Мужчины получили шевроны бригады "Хартия", куда вступили в начале июня. Артисты, одетые в военную форму, показали нашивки поклонникам.

Получили шевроны бригады. Честь и ответственность,

– поделился Жадан.

Известно, что Сергей давно готовился к поступлению на военную службу. Зимой этого года он вместе с участниками группы "Жадан и Собаки" прошел ВЛК. Артисты выбрали 13-ю отдельную бригаду "Хартия", поскольку постоянно занимались ее обеспечением. К ней присоединились двое участников группы – Евгений Турчинов и Александр Меренчук.