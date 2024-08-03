После 44 лет на сцене: группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность и объяснила причину

Рок-группа Aerosmith объявила о прекращении гастрольной деятельности. Коллектив признался, что это было сверхсложное для него решение.

Участники группы уже поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку. Aerosmith пообещал вернуть деньги за приобретенные слушателями билеты на концерты, которые должны были бы состояться.

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В своих соцсетях коллектив отметил, что больше не будет выступать на большой сцене из-за проблем со здоровьем 76-летнего солиста. Стивен Тайлер получил травму голосовых связок и активно занимался лечением, однако мужчина не сможет полностью восстановиться.

Голос Стивена – это уникальный инструмент. В течение месяцев он неутомимо пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. Мы видели, как он борется, несмотря на то, что рядом с ним лучшие врачи. К сожалению, понятно, что полное выздоровление после травмы голоса невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение – как группа братьев – уйти с гастрольной сцены,

– обратились к поклонникам участники группы.

Коллектив признался, что для него было честью стать частью жизни большого количества людей. Aerosmith поблагодарил всех, кто был с ними от начала, поскольку поклонники стали причиной того, что группа вошла в историю рок-н-ролла.

Отметим, коллектив был создан в 1970 году в Бостоне. За более 40 лет карьеры участники выпустили 14 музыкальных альбомов, общий тираж которых превысил 150 миллионов копий. Самыми известными песнями Aerosmith считаются – Dream On, Crazy, Angel, I Don't Want To Miss A Thing и другие.