Участники группы уже поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку. Aerosmith пообещал вернуть деньги за приобретенные слушателями билеты на концерты, которые должны были бы состояться.

В своих соцсетях коллектив отметил, что больше не будет выступать на большой сцене из-за проблем со здоровьем 76-летнего солиста. Стивен Тайлер получил травму голосовых связок и активно занимался лечением, однако мужчина не сможет полностью восстановиться.

Голос Стивена – это уникальный инструмент. В течение месяцев он неутомимо пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. Мы видели, как он борется, несмотря на то, что рядом с ним лучшие врачи. К сожалению, понятно, что полное выздоровление после травмы голоса невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение – как группа братьев – уйти с гастрольной сцены,

– обратились к поклонникам участники группы.

Коллектив признался, что для него было честью стать частью жизни большого количества людей. Aerosmith поблагодарил всех, кто был с ними от начала, поскольку поклонники стали причиной того, что группа вошла в историю рок-н-ролла.

Отметим, коллектив был создан в 1970 году в Бостоне. За более 40 лет карьеры участники выпустили 14 музыкальных альбомов, общий тираж которых превысил 150 миллионов копий. Самыми известными песнями Aerosmith считаются – Dream On, Crazy, Angel, I Don't Want To Miss A Thing и другие.