Учасники гурту вже подякували прихильникам за багаторічну підтримку. Aerosmith пообіцяв повернути гроші за придбані слухачами квитки на концерти, які мали б відбутися.

Цікаво Адель призупинила концерт у Мюнхені через конфуз з сукнею

У своїх соцмережах колектив зазначив, що більше не виступатиме на великій сцені через проблеми зі здоров'ям 76-річного соліста. Стівен Тайлер отримав травму голосових зв'язок й активно займався лікуванням, однак чоловік не зможе повністю відновитися.

Голос Стівена – це унікальний інструмент. Протягом місяців він невтомно намагався повернути свій голос у стан, у якому він був до травми. Ми бачили, як він бореться, попри те, що поруч з ним найкращі лікарі. На жаль, зрозуміло, що повне одужання після травми голосу неможливе. Ми прийняли важке, але необхідне рішення – як гурт братів – піти з гастрольної сцени,

– звернулися до прихильників учасники гурту.

Колектив зізнався, що для нього було честю стати частиною життя великої кількості людей. Aerosmith подякував усім, хто був з ними від початку, оскільки шанувальники стали причиною того, що гурт увійшов в історію рок-н-ролу.

Зазначимо, колектив був створений у 1970 році в Бостоні. За понад 40 років кар'єри учасники випустили 14 музичних альбомів, загальний тираж яких перевищив 150 мільйонів копій. Найвідомішими піснями Aerosmith вважаються – Dream On, Crazy, Angel, I Don't Want To Miss A Thing та інші.