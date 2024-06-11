Хочется осчастливить больше женщин, – Решетник ответил, будет ли новый сезон "Холостячки"
Романтическое реалити-шоу "Холостяк" возвращается. Григорий Решетник прокомментировал, стоит ли ожидать другой вариант этого проекта "Холостячка".
Ведущий проектов признался, что в такой сложный для страны период сложно делать сразу два проекта. Но новому сезону "Холостячки" – быть.
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"Холостячке" быть, ведь у нас еще много талантливых холостячек, которые ищут свою любовь. Мы всегда колеблемся: "Холостяк" или "Холостячка". Однако хочется дать шанс и осчастливить как можно больше женщин Украины. Поэтому "Холостяк" один, а претенденток на его сердце много. А потом обязательно вернемся к "Холостячкам",
– объяснил Григорий Решетник.
Шоумен добавил, что нового героя выбирает целая команда телеканала. Именно благодаря этому появилось решение пригласить именно Александра Терена.
"Безусловно, телеканал – это как большая семья. Ключевые решения принимает руководство канала, продюсеры, но мы прислушиваемся друг к другу. И только в этой синергии может появиться вот такой настоящий герой проекта "Холостяк" как Александр Терен. Это большое счастье и честь иметь такого героя", – отметил Решетник.
"Холостяк" 13 сезон: что сейчас известно
- Популярный романтический телепроект вернется на экраны – об этом стало известно 13 мая. Главный герой – Александр "Терен" Будько, военный, ветеран войны, общественный деятель, писатель.
- После объявления сразу стартовал кастинг. Девушки подали столько заявок, что обвалили сайт. Организаторы рассказывали, что анкеты появлялись каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.
- Александр Терен хочет доказать, что люди с инвалидностью могут жить активную и наполненную жизнь. Он рассказал, какую возлюбленную ищет: она должна быть украиноязычной, быть в контексте проблемы людей с инвалидностью. Александр не будет строить отношения с тем человеком, который имеет стереотипы относительно военных и ветеранов.