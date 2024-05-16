В частности, в тиктоке можно увидеть ряд видео, снятых в кинотеатрах во время сеансов. Пользователи не используют оригинальный звук фильма, а накладывают отрывок из мюзикла о писателях расстрелянного возрождения "Ты [Романтика]".

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Что это за мюзикл

Художественное украинское движение (МУР) создало альбом из 17 песен, посвященных эпохе писателей 20-30-х годов прошлого века. Цель этого проекта – рассказать историю украинской литературы и культуры, как уже осведомленным людям, так и тем, кто еще не знаком с этим историческим периодом.

В соцсетях пользователи выразили восторг от такого замысла, ведь он не рядовой и сразу после прослушивания открывается желание узнать больше об украинских деятелях.

В тиктоке люди к видео в основном используют фрагмент со словами:

Там, де Плужник і Да Вінчі

Там, де зло нас не знайде

Там, де Ратушний і Курбас

Там ніхто не нападе

Там, де буде Примаченко малювати Семенка

Там, де цілі всі будинки і не знищенні міста…

Сюжет фильма

Это историческая драма, снятая украинским режиссером Тарасом Томенко. В 2017 году Томенко уже снял фильм "Дом "Слово"", но работа так вдохновила художника, что он решил создать более подробную историю об эпохе расстрелянного возрождения.

К слову, проект получил госфинансирование, что позволило покрыть часть расходов на производство кинопродукта.

"Дом "Слово". Бесконечный роман": смотреть видео онлайн

Отметим, что альбом МУР и фильм переплетаются между собой и создают гармоничную картину с акцентом на изучение жизнеописаний украинских писателей. Историю нельзя назвать скучной или примитивной, она наполнена смыслами, жестокой и кровавой правдой, изменами и самоубийствами.