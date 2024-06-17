Зашквары тянутся, – Попенко об артистах, которые выступали в России, но вернулись в Украину
Источник:OBOZ.UA
Ведущий и военный Геннадий Попенко в течение четырех лет состоял в отношениях с певицей Светланой Лободой. Он сказал, будут ли иметь возможность вернуться в украинский шоубизнес те артисты, которые до начала вторжения работали на Россию.
В то же время звезда прокомментировал творческую судьбу своей экс-возлюбленной Лободы в Украине. Геннадий назвал несколько условий, при которых ее полноценное возвращение в шоубизнес возможно.
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Попенко отметил, что каждый случай – индивидуален. К тому же каждый артист имеет свой творческий путь и убеждения. Впрочем, звезды, которые работали до вторжения на Россию, таки могут продолжить свою карьеру в Украине, если переоценят свои поступки и будут исправлять ошибки прошлого.
Если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, то общество это оценит и примет такого художника. Если же зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?
– заверил ведущий.
Также военный признался, что ничего не советовал бы экс-возлюбленной Лободе, которая покинула Россию после 24 февраля 2022 года. Он добавил, что она взрослый и умный человек, который не нуждается в указаниях.
Попенко и Лобода: что известно об отношениях звезд
- Они познакомились на одной из вечеринок в 2002 году. Геннадий работал на телеканале, а Светлана выступала в составе группы "Капучино". Уже через полгода звезды начали жить вместе.
- Пара встречалась в течение четырех лет. Однако, влюбленные разошлись из-за желания Попенко, который не мог финансово обеспечить Лободу и ее мечты о большой сцене. Впрочем, Светлана впоследствии рассказала, что Геннадий был любовью всей ее жизни.
- Также певица является крестной племянницы ведущего. Поэтому военный иногда слышит что-то о бывшей от родственников.